Juventus, Gazzetta: “Pogba si reabilita, non si opera” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta Pogba il nuovo giocatore della Juventus non si opera, ma farà riabilitazione. “Niente tagli Pogba ieri ha sciolto le riserve dopo il consulto a Lione con Bertrand Sonnery Cottet, il luminare francese che ha operato Zlatan Ibrahimovic. In realtà il verdetto dello specialista non è stato molto diverso da quello dell’altro esperto che lo aveva visitato a Santa Monica, in California”. “Entrambi gli hanno spiegato che l’unico modo per risolvere il problema è l’intervento, che è risolutivo quasi al 100%. Nemmeno Sonnery Cottet però è riuscito a convincere Pogba ad andare sotto i ferri: pare che la recente operazione alla caviglia. Al quale si è sottoposto a Manchester lo abbia ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 3 agosto 2022)- Come riporta lail nuovo giocatore dellanon si, ma farà riabilitazione. “Niente tagliieri ha sciolto le riserve dopo il consulto a Lione con Bertrand Sonnery Cottet, il luminare francese che hato Zlatan Ibrahimovic. In realtà il verdetto dello specialista non è stato molto diverso da quello dell’altro esperto che lo aveva visitato a Santa Monica, in California”. “Entrambi gli hanno spiegato che l’unico modo per risolvere il problema è l’intervento, che è risolutivo quasi al 100%. Nemmeno Sonnery Cottet però è riuscito a convinceread andare sotto i ferri: pare che la recentezione alla caviglia. Al quale si è sottoposto a Manchester lo abbia ...

GiovaAlbanese : #Pogba farà una terapia conservativa per 5 settimane: prima parte tra palestra e piscina, seconda in campo con lavo… - Gazzetta_it : Mertens dice no a 5 milioni della Juve: non vuole tradire la sua Napoli - Gazzetta_it : Pogba, niente operazione: torna il 10 settembre contro la Salernitana - antonia53 : Da juventina faccio i miei più sinceri complimenti a Dries che, non dimentichiamolo, era stato tacciato da DeLa di… - infoitsport : La Gazzetta dello Sport: 'Mertens dice no alla Juventus. La Signora ora vira su Kostic' -