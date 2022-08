(Di mercoledì 3 agosto 2022) "La politica ha solo mostrato attenzione nel nostro settore, che non si è mai tradotta in proposte e norme che ci consentissero di crescere e di essere meno penalizzate. Basti pensare all'Iva: le ...

Non è possibile, facciamo fatica a rimanere a galla", lo ha detto Gianni, della Direzione nazionale dell'Associazione italiana imprese di intrattenimento, ballo e spettacolo, intervenendo ..."Dopo gli annunci dei mesi scorsi, ha visto la luce il provvedimento che vede tra i beneficiari della misura " spiega Gianni, presidente del- Fipe dell'Emilia Romagna - anche le ... Indino (Silb): ridurre Iva per imprese intrattenimento Roma, 3 ago. (askanews) - 'La politica ha solo mostrato attenzione nel nostro settore, che non si è mai tradotta in proposte e norme che ...Nuovo provvedimento della Regione Emilia Romagna a sostegno delle imprese: per le discoteche a disposizione un milione di Euro. La Regione, attraverso una convenzione con UnionCamere Emilia Romagna, m ...