Il trono di spade | dove e come incontrare gli attori alla prima convention ufficiale con i fan

NegozioMedieval : RT @NegozioMedieval: Cuscino House Stark Il Trono di Spade - 16,08 € - NegozioMedieval : RT @NegozioMedieval: Cuscino House Tyrell Il Trono di Spade - 16,08 € - NegozioMedieval : RT @NegozioMedieval: Cuscino della Casa Mormont de Il Trono di Spade - 16,08 € - NegozioMedieval : RT @NegozioMedieval: Cuscino Tully della casa del Trono di Spade - 16,08 € - NegozioMedieval : RT @NegozioMedieval: Cuscino Il Trono di Spade della Casa Martell - 16,08 € -

Kit Harington è stato confermato come uno degli ospiti della prima convention ufficiale della serie Ildi. L'evento, organizzato da Creation Entertainment, si svolgerà dal 9 all'11 dicembre negli spazi del Los Angeles Convention Center. L'appuntamento, che si rivela davvero imperdibile per ...Un motivo per il quale questo luogo è diventato molto famoso, è perché proprio qui si sono girate varie scene della serie Ildi. Più precisamente, questa location nella serie è chiamata ...Gli organizzatori della prima convention ufficiale della serie Il Trono di Spade hanno confermato la presenza di Kit Harington all'evento in programma a dicembre. Kit Harington è stato confermato come ...Guida introduttiva alla serie evento dell'estate: dov'è ambientata, cosa racconta, con quali personaggi e dove vederla in tv e in streaming.