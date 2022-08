Gioco d’azzardo, multa salata per Google e YouTube: cos’è successo (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato due diverse ordinanze che sanzionano Google e YouTube con una multa milionaria per la violazione di un divieto che riguarda una specifica tipologia di pubblicità. Ad annunciarlo è lo stesso Garante, che sottolinea che si tratta del primo provvedimento in questo senso contro un fornitore di servizi per la condivisione di video. Perché Google e YouTube hanno ricevuto una maxi sanzione per il Gioco d’azzardo Google Ireland Limited, che controlla YouTube, ha ricevuto una sanzione da 750 mila euro, mentre l’agenzia pubblicitaria Top Ads Itd altri 700 mila euro. Complessivamente la multa è valsa ben 1 milione e 450 mila euro. È stata emessa per la violazione del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato due diverse ordinanze che sanzionanocon unamilionaria per la violazione di un divieto che riguarda una specifica tipologia di pubblicità. Ad annunciarlo è lo stesso Garante, che sottolinea che si tratta del primo provvedimento in questo senso contro un fornitore di servizi per la condivisione di video. Perchéhanno ricevuto una maxi sanzione per ilIreland Limited, che controlla, ha ricevuto una sanzione da 750 mila euro, mentre l’agenzia pubblicitaria Top Ads Itd altri 700 mila euro. Complessivamente laè valsa ben 1 milione e 450 mila euro. È stata emessa per la violazione del ...

Jammasrl : #Online #Primopiano Giomi (AGCOM) su maxi-sanzione per pubblicità a gioco d’azzardo a Youtube: “Importante preceden… - giandomenicoge1 : @petergomezblog @fattoquotidiano Il superenalotto ed il gratta e vinci non è gioco d'azzardo? - Amorne_1979 : Pubblicità sul gioco d'azzardo su YouTube: Google sanzionata dall'AGCOM per 750mila euro - - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Multa complessiva da 1 milione e 450mila euro per Google Ireland e Top ads comminata dall’Agcom per aver presumibilmente… - StartMagNews : Multa complessiva da 1 milione e 450mila euro per Google Ireland e Top ads comminata dall’Agcom per aver presumibil… -