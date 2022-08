Foggia, maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti di pazienti ricoverati in una Rsa: arrestati 4 operatori socio sanitari (Di mercoledì 3 agosto 2022) maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti dei pazienti ricoverati all’interno di una casa di riposo. È successo a Manfredonia, nel Foggiano. La polizia di Foggia ha eseguito oggi, 3 agosto, un’ordinanza che pone agli arresti domiciliari 4 indagati, tutti operatori socio sanitari impiegati alla Rsa “Stella Maris“. Le indagini sono iniziate a giugno 2022, quando al commissariato di Manfredonia è arrivata una lettera anonima che riferiva alcuni presunti episodi di maltrattamenti subiti dai pazienti. All’interno della busta, oltra alla testimonianza cartacea, era presente una chiavetta usb contenente un file audio video nel quale era state registrate le urla di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022)neideiall’interno di una casa di riposo. È successo a Manfredonia, nelno. La polizia diha eseguito oggi, 3 agosto, un’ordinanza che pone agli arresti domiciliari 4 indagati, tuttiimpiegati alla Rsa “Stella Maris“. Le indagini sono iniziate a giugno 2022, quando al commissariato di Manfredonia è arrivata una lettera anonima che riferiva alcuni presunti episodi disubiti dai. All’interno della busta, oltra alla testimonianza cartacea, era presente una chiavetta usb contenente un file audio video nel quale era state registrate le urla di ...

fattoquotidiano : Foggia, maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti di pazienti ricoverati in una Rsa: arrestati 4 operatori s… - Torrechannelit : Foggia – Maltrattamenti e violenza in una Rsa, 4 arresti - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Foggia, arrestati 4 operatori socio-sanitari. Sono accusati di presunti abusi sessuali e maltrattamenti sugli ospiti di u… - momentosera : #Foggia, arrestati 4 operatori socio-sanitari. Sono accusati di presunti abusi sessuali e maltrattamenti sugli ospi… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Manfredonia (Foggia), maltrattamenti e violenza sessuale in Rsa: 4 arresti #foggia -

Maltrattamenti e violenza sessuale in Rsa, 4 arresti Con le accuse, a vario titolo, di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di alcuni pazienti ricoverati in una Rsa di Manfredonia (Foggia), quattro operatori socio - sanitari sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla ... Manfredonia, abusi sessuali su pazienti di una Rsa: 4 operatori sono stati arrestati Alcuni pazienti di una Rsa di Manfredonia, in provincia di Foggia, sono stati vittime di maltrattamenti e violenze sessuali da parte di alcuni operatori. A scoprirli è stata la polizia di Foggia, che ha eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari per 4 ... Agenzia ANSA Con le accuse, a vario titolo, die violenza sessuale ai danni di alcuni pazienti ricoverati in una Rsa di Manfredonia (), quattro operatori socio - sanitari sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla ...Alcuni pazienti di una Rsa di Manfredonia, in provincia di, sono stati vittime die violenze sessuali da parte di alcuni operatori. A scoprirli è stata la polizia di, che ha eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari per 4 ... Foggia, maltrattamenti e violenza sessuale su pazienti ricoverati in una Rsa - Italia