Elezioni 2022, Renzi: “Di Maio capolista Pd, ma la dignità dove è?” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Letta ha proposto il diritto di tribuna. Che significa? Un posto garantito come capolista del Pd a tutti i leader dei partiti in coalizione. Così entrano in Parlamento. Lo hanno proposto anche a noi. Pare che al momento abbia accettato di prendere questo posto e correre con il simbolo del Pd, Luigi Di Maio. Amici miei, ma la dignità dov’è?”. Lo scrive il leader di Italia viva Matteo Renzi sulla sua Enews. “Ho lasciato il Pd – aggiunge – perché non condividevo le idee di quel gruppo dirigente. Io non mi faccio adesso candidare da quel partito per salvare una poltrona. Le idee valgono più dei posti. Per me la politica è un ideale, non un centro per l’impiego. E a chi mi chiede se useremo il diritto di tribuna rispondo: mi chiamo Matteo Renzi, io, non Luigi Di Maio. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Letta ha proposto il diritto di tribuna. Che significa? Un posto garantito comedel Pd a tutti i leader dei partiti in coalizione. Così entrano in Parlamento. Lo hanno proposto anche a noi. Pare che al momento abbia accettato di prendere questo posto e correre con il simbolo del Pd, Luigi Di. Amici miei, ma ladov’è?”. Lo scrive il leader di Italia viva Matteosulla sua Enews. “Ho lasciato il Pd – aggiunge – perché non condividevo le idee di quel gruppo dirigente. Io non mi faccio adesso candidare da quel partito per salvare una poltrona. Le idee valgono più dei posti. Per me la politica è un ideale, non un centro per l’impiego. E a chi mi chiede se useremo il diritto di tribuna rispondo: mi chiamo Matteo, io, non Luigi Di. ...

