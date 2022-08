(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Nella mattinata di oggi, il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, è stato in visita all’Istituto Penitenziariodi, dove ha consegnato dei. Il Garante ha, così, avuto modo di incontrare i ragazzi, nel campo sportivo, dove stavano partecipando alla summer school “Come vorrei”, promossa da diverse cooperative e associazioni di volontariato, tra cui “Libera contro le mafie”. Così il Garante Ciambriello: “È importante mettere in campo idee che aiutino questi ragazzi a vivere un carcere più umano e dignitoso. Sono contento che il mondo esterno mostri attenzione verso questa struttura, nei confronti di questi ‘adolescenti a metà’. Mi dispiace, ...

ottopagine : Donati ventilatori ai detenuti dell’Istituto minorile di Airola #Benevento -

NTR24

'Piccole soddisfazioni sono state anche le donazioni che con i colleghi della provincia abbiamo fatto per l'acquisto dipolmonariall'Asp nelle prime settimane dell'emergenza covid ...Mariano,20per rinfrescare gli "Amici del Randagio". Mariano,20per rinfrescare gli "Amici del Randagio" Un po' di refrigerio anche per i cani che sono ospiti nel canile ... Donati ventilatori ai detenuti dell’Istituto minorile di Airola Mariano, donati 20 ventilatori per rinfrescare gli "Amici del Randagio". Mariano, donati 20 ventilatori per rinfrescare gli "Amici del Randagio" Un po’ di refrigerio anche per i cani che sono ospiti n ...