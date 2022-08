Domanda supplenze docenti 2022/23: LE NOVITÀ. Avviso Ministero su scelta spezzone e inserimento con riserva (Di mercoledì 3 agosto 2022) supplenze anno scolastico 2022/23: online la Domanda fino al 16 agosto ore 14. Si tratta di una Domanda utile per la supplenza finalizzata al ruolo da GPS prima fascia, nonché per le supplenze da GaE e GPS fino al 31 agosto/30 giugno 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 agosto 2022)anno scolastico/23: online lafino al 16 agosto ore 14. Si tratta di unautile per la supplenza finalizzata al ruolo da GPS prima fascia, nonché per leda GaE e GPS fino al 31 agosto/30 giugno 2023. L'articolo .

orizzontescuola : Domanda supplenze docenti 2022/23: LE NOVITÀ. Avviso Ministero su scelta spezzone e inserimento con riserva - orizzontescuola : Supplenze da GaE e GPS: cosa accade se non si compila la domanda online dal 2 al 16 agosto. FAQ e CONSULENZA - orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, come si compila domanda: preferenze, tipo contratto e spezzoni con completamento. GUIDA P… - ProDocente : Domande supplenze: come compila la domanda chi è in GaE e in GPS in due province diverse [VIDEO] - orizzontescuola : Domande supplenze: come compila la domanda chi è in GaE e in GPS in due province diverse [VIDEO] -