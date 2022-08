Carly Paoli | “Il mio desiderio? E’ stato sempre quello di stare davanti ad un pubblico”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 3 agosto 2022)è nata in Inghilterra da madre italiana e padre inglese. E’ tra le soprano più importanti al mondo. La sua carriera lirica prende il via fin da giovanissima, perché come ha rivelato in questa intervista: non avrebbe immaginato nient’altro che la musica nel suo futuro. Ora che il caldo attanaglia anche la sua Inghilterra,, che è in Italia, in Salento, in omaggio alla sua mamma non ha nascosto quanto la sua vita professionale sia legata anche al territorio stesso. Compreso quel sentimento primitivo e autentico, tipico del sud Italia, che esplode in profumi, sapori che appassionano e sono vitali quanto la musica per la nostra artista che ha girato il mondo. Photo Credits: Marco RossiDalla Carnegie Hall di New York, al concerto alle Terme di Caracalla a Roma, passando per la prestigiosa esibizione ...