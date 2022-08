Brambati | Allegri ha le sue idee di calcio con cui ha vinto sei Scudetti | inutile crocefiggerlo Attenzione ad una cosa

Pall_Gonfiato : #Brambati si è soffermato sul #mercato delle big di #SerieA - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Brambati su Milinkovic-Savic: “La Juventus lo sta trattando” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Brambati su Milinkovic-Savic: “La Juventus lo sta trattando” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, Brambati critica Allegri: “Allenamento fisico al minimo” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https://t.c… - TuttoJuve24 : Juventus, Brambati critica Allegri: “Allenamento fisico al minimo” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -

... con bordate che non risparmiano praticamente nessuno, a partire dal tecnico della Juventus, Massimiliano: Poi, è il turno di Dybala :, traccia un parallelismo tra Pirlo e Inzaghi : ...Il problema però ha detto diè la guida tecnica, ovvero Massimiliano, non considerato ideale per una ricostruzione. Per questo ci vorrebbe un allenatore come Antonio Conte , che sa ...La Juventus torna su Milinkovic Il procuratore sportivo Massimo Brambati racconta la situazione ai microfoni di TMW ...La Juventus vorrebbe portare Milinkovic-Savic alla corte di Allegri: Massimo Brambati ha svelato alcuni dettagli sulla trattativa ...