ASUS ROG | annuncia il laptop ROG Zephyrus Duo 16

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 3 agosto 2022)ROGil nuovo ROGDuo 16, ilda gaming che innova il mercato dei dispositivi con doppio display, assicurando prestazioni di gioco elevateRepublic of Gamers (ROG)la disponibilità italiana del nuovoda gaming ROGDuo 16. Il nuovo arrivato in casainnova il mercato deicon doppio display con questo modello che monta uno schermo secondario ScreenPad Plus e garantisce prestazioni di gioco e creative eccezionali grazie al processore Ryzen 9 6980HX e la GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. Vediamo insieme i punti chiavi del nuovodi casa: Due schermi, nessun confine: ROG ...