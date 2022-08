Altre divisioni a sinistra; Verdi e Si si staccano da Letta e Calenda (Di mercoledì 3 agosto 2022) Anche oggi l’agenda della giornata politica in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre guarda tutta e solo sinistra. Ma se ieri tutto si era concluso con i sorrisi a favore di telecamera per l’accordo siglato tra il Pd ed Azione/+Europa oggi il barometro sul Nazareno racconta maltempo e bufera. Se infatti fino a due giorni fa Fratoianni giurava fedeltà a Letta, Calenda, Di Maio, a chiunque «pur di non far vincere la destra anche se non abbiamo nulla in comune (testuale)…» oggi, 48 ore dopo quelle parole, sono cambiate. Verdi e sinistra Italiana infatti hanno disertato l’incontro previsto con il Pd per l’allargamento ulteriore del centrosinistra. «Abbiamo deciso - hanno scritto in una nota i due partiti - di rinviare l’incontro con Enrico Letta alla luce delle ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 agosto 2022) Anche oggi l’agenda della giornata politica in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre guarda tutta e solo. Ma se ieri tutto si era concluso con i sorrisi a favore di telecamera per l’accordo siglato tra il Pd ed Azione/+Europa oggi il barometro sul Nazareno racconta maltempo e bufera. Se infatti fino a due giorni fa Fratoianni giurava fedeltà a, Di Maio, a chiunque «pur di non far vincere la destra anche se non abbiamo nulla in comune (testuale)…» oggi, 48 ore dopo quelle parole, sono cambiate.Italiana infatti hanno disertato l’incontro previsto con il Pd per l’allargamento ulteriore del centro. «Abbiamo deciso - hanno scritto in una nota i due partiti - di rinviare l’incontro con Enricoalla luce delle ...

