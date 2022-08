Al via le parlamentarie  M5S | decise le date

TV7Benevento : Elezioni: al via 'parlamentarie' M5S dal 5 all'8 agosto - - ilgiornale : “Può dare un contributo”, afferma #Conte riguardo al ritorno di #AlessandroDiBattista che, contrario al governo Dra… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Conte conferma le Parlamentarie: “Dobbiamo assolutamente farle”. Capilista, residenza, pluricandidature: i nodi ancora… - Alessan04138070 : RT @ElioLannutti: Conte conferma le Parlamentarie: “Dobbiamo assolutamente farle”. Capilista, residenza, pluricandidature: i nodi ancora da… - Alessan04138070 : RT @petergomezblog: Conte conferma le Parlamentarie: “Dobbiamo assolutamente farle”. Capilista, residenza, pluricandidature: i nodi ancora… -

...'abboccamenti' in corso tra i Verdi e Si con il quartier generale didi Campo Marzio. Dove Conte è a lavoro, nel suo ufficio per sciogliere gli ultimi nodi delle regole M5S per le '' ...Al centro dell'ennesima discussione tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, letornano protagoniste nel Movimento 5 Stelle . E' arrivato illibera al voto di attivisti e militanti per scegliere i nomi dei candidati per le elezioni politiche del 25 settembre. ...Il problema è che questo ‘suq’ parlamentare non farà altro che allontanare ancor più i cittadini dalle urne Sul suo nome Giuseppe Conte mostra un’apertura importante ai microfoni del telegiornale: “Di ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo, verso le elezioni: accordo Letta-Calenda. Tensione con Verdi e Si. DIRETTA ...