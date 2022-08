Al via i lavori per il rifacimento dell’Apice-Benevento, soddisfatto il Pd locale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Con enorme soddisfazione rileviamo (finalmente) l’avvio del rifacimento del manto stradale della Sp27 Apice-Benevento” – così esordisce Giovanni Palermo, segretario del circolo Pd di Apice. “Il recupero di una viabilità decente è uno degli obiettivi del mandato del consigliere provinciale Raffaele Bonavita, a cui va il nostro ringraziamento per le battaglie che sta conducendo in seno al consiglio provinciale insieme agli altri consiglieri di minoranza del gruppo Pd.” “La manutenzione delle arterie stradali provinciali – continua Palermo – è un tema spinoso e sempre vivo, e per questo a noi molto caro, che coinvolge migliaia di cittadini che si spostano quotidianamente da un centro all’altro. Non a caso la viabilità è stata anche una delle intenzioni programmatiche del nostro candidato presidente Antonio Calzone.“ “La SP27 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Con enorme soddisfazione rileviamo (finalmente) l’avvio deldel manto stradale della Sp27 Apice-” – così esordisce Giovanni Palermo, segretario del circolo Pd di Apice. “Il recupero di una viabilità decente è uno degli obiettivi del mandato del consigliere provinciale Raffaele Bonavita, a cui va il nostro ringraziamento per le battaglie che sta conducendo in seno al consiglio provinciale insieme agli altri consiglieri di minoranza del gruppo Pd.” “La manutenzione delle arterie stradali provinciali – continua Palermo – è un tema spinoso e sempre vivo, e per questo a noi molto caro, che coinvolge migliaia di cittadini che si spostano quotidianamente da un centro all’altro. Non a caso la viabilità è stata anche una delle intenzioni programmatiche del nostro candidato presidente Antonio Calzone.“ “La SP27 ...

gualtierieurope : Al via i lavori del più grande piano di rifacimento delle #strade di #Roma. Grazie alla convenzione con @StradeAnas… - InnovazioneGov : ??Al via le attività per portare internet veloce a 7 milioni di civici entro 2026. Oggi, alla presenza del Ministro… - mariadiscozia : RT @laperlaneranera: SALTANO FUORI STUDI INTERNAZIONALI PILOTATI Per utilizzo dell' #idrossiclorochina e #ivermectina sono stati pagati Lav… - comunebologna : RT @PLBologna: Dalle ore 7 del #5agosto al #9agosto chiuso passaggio a livello Via Larga per lavori ??.Percorsi alternativi: via Scandellara… - PupiaTv : Decaro - Proseguono i lavori sul cantiere della nuova viabilità di via Caposcardicchio (03.08.22) -