Accordo Enrico Letta e Carlo Calenda | cosa prevede il patto elettorale

(Di mercoledì 3 agosto 2022) È stato raggiunto l’traper l’alleanza in vista del voto del 25 settembre. Lo riferiscono fonti di Azione e Più Europa. «Pd e Azione/+ Europa si impegnano a promuovere, nell’ambito della rispettiva autonomia programmatica, l’interesse nazionale nel quadro di un solido ancoraggio all’Europa e nel rispetto degli impegni internazionali dell’Italia e del sistema di alleanze così come venutosi a determinare a partire dal secondo dopoguerra. In questa cornice le parti riconoscono l’importanza di proseguire nelle linee guida di politica estera e di difesa del governo Draghi con riferimento in particolare alla crisi ucraina e al contrasto al regime di Putin». Così nelsiglato traLetta, Carloe Benedetto Della ...

Nonostante le numerose tensioni che avevano caratterizzato la vigilia dell'incontro,Letta e Carlo Calenda hanno raggiunto unparticolarmente vantaggioso per il leader di Azione, soprattutto per la percentuale delle candidature nei collegi uninominali, che è 70%...Arriva dopo due ore di faccia a faccia la fumata bianca per l'tra il segretario del Pd,Letta, e il leader di Azione, Carlo Calenda, in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. Ma è tensione con Sinistra italiana ed Europa:...L'accordo trovato ieri tra Pd, Azione e + Europa spinge ai margini della coalizione del centrosinistra gli schieramenti della sinistra dura e pura. "Non farò mai campagna elettorale parlando bene del ...Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Controcorrente si esprime così dopo l'accordo tra Enrico Letta, segretario del Pd, e Carlo Calenda, numero 1 di Azione, in vista delle elezioni politiche 2022 in ...