Uomini e Donne, cosa farà Ida Platano a settembre? La decisione di Maria De Filippi (Di martedì 2 agosto 2022) A quanto pare ci sono delle notizie davvero sconvolgenti che riguardano la prossima stagione di “Uomini e Donne”. Scopriamo di cosa si tratta Sembra che per la prossima stagione del dating show più visto d’Italia ci saranno succulente novità che riguarderanno proprio l’amato cast che ha fatto la fortuna del programma. A quanto pare, infatti, il trono over sta per ricevere un grande sconvolgimento. Sembra proprio, infatti, che il futuro di Pinuccia Della Giovanna e di Ida Platano non sarà come ce lo saremmo potuti aspettare. Per quanto riguarda Pinuccia, infatti, pare che le sia stato affidato un nuovo ruolo. Diverse sono le indiscrezioni presenti sul web e alcune parlano addirittura di un suo allontanamento. Nulla di più falso, però. Pinuccia, infatti, continuerà ad esprimere le sue ficcanti opinioni nell’amato show ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 2 agosto 2022) A quanto pare ci sono delle notizie davvero sconvolgenti che riguardano la prossima stagione di “”. Scopriamo disi tratta Sembra che per la prossima stagione del dating show più visto d’Italia ci saranno succulente novità che riguarderanno proprio l’amato cast che ha fatto la fortuna del programma. A quanto pare, infatti, il trono over sta per ricevere un grande sconvolgimento. Sembra proprio, infatti, che il futuro di Pinuccia Della Giovanna e di Idanon sarà come ce lo saremmo potuti aspettare. Per quanto riguarda Pinuccia, infatti, pare che le sia stato affidato un nuovo ruolo. Diverse sono le indiscrezioni presenti sul web e alcune parlano addirittura di un suo allontanamento. Nulla di più falso, però. Pinuccia, infatti, continuerà ad esprimere le sue ficcanti opinioni nell’amato show ...

Radio3tweet : Anche quel giorno faceva caldo, caldissimo. Come ogni estate, c'era tanta gente, uomini, donne e bambini che partiv… - crocerossa : ??2 agosto 1980: la #CroceRossa presente alla stazione di #Bologna. Anche in occasione di uno dei momenti più tragic… - Giorgiolaporta : Deve essere proprio duro essere #donne del #PD. Tutta la vita a parlare di #quoterosa e diritti, ma nel #Governo il… - MattOneMouse : RT @alessandrino009: Stiamo sprofondando nel baratro. Negri, saltimbanco, uomini con abiti da donne osannati. Non se ne può più. - vincenzolarosa_ : RT @ElianaEspositoS: “Bisogna costruire e soffrire per tante elezioni…esserci senza paura… che ci arriveremo con uomini Siciliani e donne S… -