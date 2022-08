Ucraina, è iniziata l’evacuazione della regione di Donetsk. La vicepremier: «Il primo treno è partito questa mattina» (Di martedì 2 agosto 2022) «È iniziata l’evacuazione obbligatoria dalla regione di Donetsk. Il primo treno è arrivato questa mattina a Kropyvnytsky». A riferirlo è la vice prima ministra Ucraina, nonché ministra per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, sul suo canale Telegram. «Abbiamo evacuato donne, bambini e anziani, c’erano molte persone a mobilità ridotta. Tutti sono stati accolti, tutti sono stati aiutati», ha spiegato la vicepremier. Secondo l’agenzia Ukrainian News Agency nei prossimi giorni verranno evacuati «tra i 200 mila e i 220 mila civili». L’operazione era già stata annunciata nei giorni scorsi, sempre da Vereshchuk sul suo canale Telegram. Il governo, spiegava la ministra, si sarebbe ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) «Èobbligatoria dalladi. Ilè arrivatoa Kropyvnytsky». A riferirlo è la vice prima ministra, nonché ministra per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, sul suo canale Telegram. «Abbiamo evacuato donne, bambini e anziani, c’erano molte persone a mobilità ridotta. Tutti sono stati accolti, tutti sono stati aiutati», ha spiegato la. Secondo l’agenzia Ukrainian News Agency nei prossimi giorni verranno evacuati «tra i 200 mila e i 220 mila civili». L’operazione era già stata annunciata nei giorni scorsi, sempre da Vereshchuk sul suo canale Telegram. Il governo, spiegava la ministra, si sarebbe ...

