Torino, caso Ream. I giudici sull’assoluzione di Appendino: “Nessuno dolo, errori ma non in malafede” (Di martedì 2 agosto 2022) A poco meno di tre mesi dalla sentenza, arrivano le motivazioni dell’assoluzione dell’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, per il caso Ream. La pronuncia della corte riguardava anche il suo capo di gabinetto Paolo Giordana e l’assessore al Bilancio Sergio Rolando. In primo grado l’ex prima cittadina, ora dirigente del M5s, era stata condannata a 6 mesi di reclusione per una ipotesi di falso. Secondo la corte – come riporta La Stampa – gli imputati sbagliarono ma non per disonestà. L’accusa si concentrava sul mancato inserimento nel bilancio di un debito del Comune di 5 milioni nei confronti della società partecipata Ream, società che al tempo si era proposta di riqualificare l’ex area Westinghouse. La cifra era stata versata come caparra per le opere di riqualificazione della zona, progetto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) A poco meno di tre mesi dalla sentenza, arrivano le motivazioni dell’assoluzione dell’ex sindaca di, Chiara, per il. La pronuncia della corte riguardava anche il suo capo di gabinetto Paolo Giordana e l’assessore al Bilancio Sergio Rolando. In primo grado l’ex prima cittadina, ora dirigente del M5s, era stata condannata a 6 mesi di reclusione per una ipotesi di falso. Secondo la corte – come riporta La Stampa – gli imputati sbagliarono ma non per disonestà. L’accusa si concentrava sul mancato inserimento nel bilancio di un debito del Comune di 5 milioni nei confronti della società partecipata, società che al tempo si era proposta di riqualificare l’ex area Westinghouse. La cifra era stata versata come caparra per le opere di riqualificazione della zona, progetto che ...

