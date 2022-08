Spagna: siccità, prime restrizioni sull'acqua a Barcellona (Di martedì 2 agosto 2022) La mancanza di pioggia e il caldo soffocante hanno portato gli amministratori a imporre restrizioni idriche, anche se al momento limitate, nelle città spagnole di Barcellona, ;;;;Malaga, Huelva e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) La mancanza di pioggia e il caldo soffocante hanno portato gli amministratori a imporreidriche, anche se al momento limitate, nelle città spagnole di, ;;;;Malaga, Huelva e ...

