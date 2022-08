“Si capisce dallo smalto”. GF Vip 7, da Alfonso Signorini l’indizio su un altro concorrente top (Di martedì 2 agosto 2022) GF Vip 7, nuovo concorrente svelato con l’indizio da Alfonso Signorini. Ormai è diventata una simpatica abitudine. Per la nuova edizione del reality il conduttore ha deciso di rivelare i concorrenti attraverso un espediente. Non fa mai il nome del vippone, ma semplicemente ogni tanto pubblica degli indizi che lo riguardano. È successo con Antonino Spinalbese, del quale ha rivelato alcuni oggetti personali. Oltre alle presenze ci sono però anche assenze clamorose. Dopo l’annuncio ecco infatti la novità su Pamela Prati: “Dopo il primo indizio che portava alla conferma di Pamela Prati come nuova concorrente del ‘Gfvip’ – rivela Pipol Tv – in queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non sia stato risolto e Pamela rischia (in questo momento) di non essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 agosto 2022) GF Vip 7, nuovosvelato conda. Ormai è diventata una simpatica abitudine. Per la nuova edizione del reality il conduttore ha deciso di rivelare i concorrenti attraverso un espediente. Non fa mai il nome del vippone, ma semplicemente ogni tanto pubblica degli indizi che lo riguardano. È successo con Antonino Spinalbese, del quale ha rivelato alcuni oggetti personali. Oltre alle presenze ci sono però anche assenze clamorose. Dopo l’annuncio ecco infatti la novità su Pamela Prati: “Dopo il primo indizio che portava alla conferma di Pamela Prati come nuovadel ‘Gfvip’ – rivela Pipol Tv – in queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non sia stato risolto e Pamela rischia (in questo momento) di non essere ...

