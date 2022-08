Se sei al mare, fai attenzione | È il problema dell’estate: toglilo immediatamente (Di martedì 2 agosto 2022) In vacanza al mare un disagio può trasformarla da sogno a occhi aperti a un vero e proprio incubo. Occhio quindi ai funghi della pelle: non fate questo errore Funghi della pelle (Pexels)Quando si riesce a ritagliarsi qualche giorno di vacanza, al mare o in montagna, si desidera ardentemente che tutto vada per il verso giusto. Nonostante solitamente si parta attrezzati di medicine e medicamenti, pronti per qualsiasi evenienza, la speranza è quella che la scatola dei medicinali rimanga chiusa per tutto il tempo. C’è però un gesto, fatto frequentemente da tutti noi al mare o in piscina, che può causare e peggiorare i funghi sulla pelle. Non ce ne rendiamo conto, ma è diffusissimo e pericoloso: cambia subito abitudine. Funghi sulla pelle al mare: occhio a questi gesti Costume bagnato sulla pelle ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 agosto 2022) In vacanza alun disagio può trasformarla da sogno a occhi aperti a un vero e proprio incubo. Occhio quindi ai funghi della pelle: non fate questo errore Funghi della pelle (Pexels)Quando si riesce a ritagliarsi qualche giorno di vacanza, alo in montagna, si desidera ardentemente che tutto vada per il verso giusto. Nonostante solitamente si parta attrezzati di medicine e medicamenti, pronti per qualsiasi evenienza, la speranza è quella che la scatola dei medicinali rimanga chiusa per tutto il tempo. C’è però un gesto, fatto frequentemente da tutti noi alo in piscina, che può causare e peggiorare i funghi sulla pelle. Non ce ne rendiamo conto, ma è diffusissimo e pericoloso: cambia subito abitudine. Funghi sulla pelle al: occhio a questi gesti Costume bagnato sulla pelle ...

Agenzia_Ansa : Estate 2022: ad agosto spopolano mare e città d'arte, tornano Albania e Spagna. eDreams: 'Sei italiani su dieci han… - albertocaldana : RT @emmevilla: Nello specifico: dalla gestione Salvini in poi, i migranti soccorsi in mare dalle Ong sono sempre stati una piccola quota de… - m_prinzivalli : RT @clelialino1: #SiPerde... 'in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanot… - nunziopelliccio : @lucatelese decisamente meglio voi due di flic e floc , si spera che quei due vadano almeno a farsi una passeggiata… - UnTemaAlGiorno : RT @clelialino1: #SiPerde... 'in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanot… -