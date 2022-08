Parte la prima nave di grano. Ma non ne saremo inondati (Di martedì 2 agosto 2022) grano e speranza, due beni che scarseggiano. È questo secondo il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, il carico della prima nave che ieri ha lasciato le acque ucraine: L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 2 agosto 2022)e speranza, due beni che scarseggiano. È questo secondo il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, il carico dellache ieri ha lasciato le acque ucraine: L'articolo proviene da il manifesto.

riotta : La prima nave carica di grano parte da Odessa dopo 5 mesi di blocco navale russo. @mall_atti - borghi_claudio : @PanPicchio Eh mi sa proprio di no a parte i sondaggi by PD della prima ora. Io però i sondaggi li faccio incontran… - borghi_claudio : @Luca_Fantuzzi @MPaperoga @thewaterflea Mi dispiace di aver avuto parte in un 'devastamento umano'. Pensavo potesse… - LorenzoMarra75 : RT @ChiodiDonatella: Ordinare l'#assassinio di un commissario di #polizia per #GadLerner è 'vivere dalla parte giusta'. E non è il caldo. #… - massimochiales : @leopadanofe balle...lui è jobs sono stati lo sprone di sviluppo degli home pc Non vi fossero stati loro e i loro S… -