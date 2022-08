Morto l’attore Roberto Nobile: aveva recitato in diverse serie televisive (Di martedì 2 agosto 2022) Si è spento lo scorso sabato 30 luglio il noto attore Roberto Nobile: aveva 74 anni, conoscete la sua straordinaria carriera? L’addio a Roberto Nobile è stata una delle notizie più tristi di questi ultimi giorni. Al noto attore sono infatti legate alcune delle fiction italiane più longeve e di maggior successo ed i suoi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 2 agosto 2022) Si è spento lo scorso sabato 30 luglio il noto attore74 anni, conoscete la sua straordinaria carriera? L’addio aè stata una delle notizie più tristi di questi ultimi giorni. Al noto attore sono infatti legate alcune delle fiction italiane più longeve e di maggior successo ed i suoi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

fanpage : È morto Roberto Nobile, l'attore aveva 75 anni ed era amatissimo per i ruoli di Antonio Parmesan in Distretto di Po… - Agenzia_Ansa : ? morto Paul Sorvino, l'attore italo americano conosciuto tra l'altro per 'Quei bravi ragazzi' di Martin Scorsese.… - SkyTG24 : Cinema, è morto l'attore Paul Sorvino: recitò in 'Quei bravi ragazzi' - MaddyZizzari : @Natblida800 @ToponinoA Siiii pure a meeee?????? però ho tifato tantissimo per Harry e ce l'ha fatta ?? veramente mi è… - giomareliguria : RT @ChanceGardiner: Morto improvvisamente l'attore Roberto Nobile, il 'giornalista' di Montalbano -