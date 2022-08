(Di martedì 2 agosto 2022) Venerdì 5 Agosto, alle ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale dell’Isola Del Liri, “M.Galante”,, Difensore Civico della Regione Lazio, presenterà il suo– piccolo diario di viaggio di un Difensore Civico in Camerun”. Poco dopo la sua nomina a Difensore Civico della Regione Lazio, nel settembre 2021,riceve l’invito a recarsi a Yaoundé, in Camerun, in occasione della VII Convenzione Nazionale e 30° Anniversario del partito d’opposizione “Unione Democratica del Camerun”, i cui fondamenti filosofici e ideologici mirano, sin dalla sua costituzione nel 1991, a rendere il Camerun un paese realmente democratico. A invitarlo è Patricia Tomaino Ndam Njoya, Leader del partito, Sindaca del ...

CorriereCitta : Marino Fardelli presenta il suo libro “Sulla Terra Rossa” - chrdioc : “Sulla terra rossa” di Marino Fardelli: presentazione del libro a Contigliano - Rietilife : 'Sulla terra rossa' di Marino Fardelli: presentazione del libro a Contigliano - -

Rieti Life

... poi la nomina dell'ex consigliere Sarah Grieco (notoriamente su una sintonia diversa da quella di Salera) a portavoce provinciale de Le Democratiche ; non ultimo, la nomina dia ...Le uniche eccezioni sono state quelle di Luca(civico, ex Pd) e Francesca Calvani (Forza ... due erano in campo durante l'era del sindaco Bruno Scittarelli : sono Fabioe Giuseppe ... “Sulla terra rossa” di Marino Fardelli: presentazione del libro a Contigliano Foumban, Presidente dell’Unione dei Comuni del Dipartimento di Noun,imprenditrice nel settore del caffè e scrittrice. Patricia Tomaino Ndam Njoya, di origini italiane, è la prima donna sindaco nella ...Martedì 2 agosto, alle ore 18:30, nella Cripta di San Michele Arcangelo, si terrà la presentazione del libro “Sulla terra rossa” di Marino Fardelli. Nel suo diario di un viaggio in Camerun, Fardelli c ...