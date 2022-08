Juventus, i tifosi sognano: altri due colpi, Agnelli si scatena (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo l’arrivo di Bremer dal Torino, Agnelli vuole regalare ai tifosi della Juventus altri due acquisti in sede di mercato. Prima di esordire in campionato all’Allianz Stadium la sera di ferragosto contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, la Juventus giocherà domenica prossima contro l’Atletico Madrid di Simeone l’ultima amichevole dell’estate. Per Massimiliano Allegri il match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo l’arrivo di Bremer dal Torino,vuole regalare aidelladue acquisti in sede di mercato. Prima di esordire in campionato all’Allianz Stadium la sera di ferragosto contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, lagiocherà domenica prossima contro l’Atletico Madrid di Simeone l’ultima amichevole dell’estate. Per Massimiliano Allegri il match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Eurosport_IT : Attenzione: contenuto sensibile per i tifosi della Juventus (e non solo) ??????©? ?? @delpieroale #DelPiero |… - Gazzetta_it : Pogba in ripresa, piscina e lavoro in albergo. Poi è show con i tifosi: “Sto bene” #Juventus - serieAnews_com : #Juventus, oltre a #Paredes può arrivare anche un altro centrocampissta #Calciomercato - TUTTOJUVE_COM : Corriere Roma - I tifosi della Lazio hanno paura, Milinkovic-Savic potrebbe tornare nei pensieri della Juventus - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: 'La #Juventus ha preso un fenomeno' #Moggi fa sognare i tifosi, sentite cos'ha detto! LE PAROLE ? -