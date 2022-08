Juventus, doppio infortunio shock: “Fuori 3 mesi” Si torna sul mercato (Di martedì 2 agosto 2022) Continuano i problemi per Allegri con la società costretta a tornare sul mercato per un terribile doppio infortunio. Lo stop di Pogba è stato un duro colpo per la Juventus; il fiore all’occhiello del mercato bianconero ha avuto un problema fisico che rischia di tenerlo lontano dai campi di gioco per tutto il 2022. Assenza pesante considerando le caratteristiche del francese e quello che poteva portare al centrocampo di Allegri; il tecnico, però, non sembra avere pace considerando un altro doppio stop pesante. Situazione imprevedibile e che obbliga la società a tornare sul mercato. Andiamo a vedere chi sono i due giocatori in questione. AnsafotoUn centrocampista e un attaccante; la Juventus perde due elementi in vista ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 2 agosto 2022) Continuano i problemi per Allegri con la società costretta are sulper un terribile. Lo stop di Pogba è stato un duro colpo per la; il fiore all’occhiello delbianconero ha avuto un problema fisico che rischia di tenerlo lontano dai campi di gioco per tutto il 2022. Assenza pesante considerando le caratteristiche del francese e quello che poteva portare al centrocampo di Allegri; il tecnico, però, non sembra avere pace considerando un altrostop pesante. Situazione imprevedibile e che obbliga la società are sul. Andiamo a vedere chi sono i due giocatori in questione. AnsafotoUn centrocampista e un attaccante; laperde due elementi in vista ...

calciatorisocia : ??Napoli e Juventus, intreccio di mercato e doppio colpo in attacco - ZonaBianconeri : RT @cisko1982: #Paredes ? Si! #muriel ? Si! #Mertens doppio si! #Raspadori ? Doppio no! Detto ciò #Milinkovic ? Triplo si ma muovetevi #Juv… - cisko1982 : #Paredes ? Si! #muriel ? Si! #Mertens doppio si! #Raspadori ? Doppio no! Detto ciò #Milinkovic ? Triplo si ma muovetevi #Juventus - ZonaBianconeri : RT @Squid26Squid26: #Juventus ???? Attenzione ?? Possibile doppio colpo dal Barcellona per : Memphis Depay ?? Miralem Pjanic Il Barcellona a… - Squid26Squid26 : #Juventus ???? Attenzione ?? Possibile doppio colpo dal Barcellona per : Memphis Depay ?? Miralem Pjanic Il Barcello… -