Istat, l’occupazione a giugno sale al 60,1%: i dati rivelano un record storico dal 1977 (Di martedì 2 agosto 2022) e una crescita di +1,8% rispetto al mese di giugno 2021. Istat, l’occupazione a giugno sale al 60,1% I dati Istat hanno rivelato livelli di occupazione record in Italia nel mese di giugno 2022. Dopo il calo del mese di maggio, il numero di occupanti ha ricominciato ad aumentare grazie all’incremento registrato rispetto ai dipendenti permanenti che hanno superato i 23 milioni. Rispetto al mese di giugno 2021, la crescita supera i 400 mila occupanti(+1,8%): a giugno 2022, infatti, i dipendenti sono stati pari a 18 milioni 100 mila. Il tasso di occupazione è salito al 60,1%, segnando un record storico dal 1977. Il tasso di disoccupazione, invece, è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 agosto 2022) e una crescita di +1,8% rispetto al mese di2021.al 60,1% Ihanno rivelato livelli di occupazionein Italia nel mese di2022. Dopo il calo del mese di maggio, il numero di occupanti ha ricominciato ad aumentare grazie all’incremento registrato rispetto ai dipendenti permanenti che hanno superato i 23 milioni. Rispetto al mese di2021, la crescita supera i 400 mila occupanti(+1,8%): a2022, infatti, i dipendenti sono stati pari a 18 milioni 100 mila. Il tasso di occupazione è salito al 60,1%, segnando undal. Il tasso di disoccupazione, invece, è ...

