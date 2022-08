Infortuni | da Inail-Inl convenzione e percorso per scambio dati con Regioni e Province autonome

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Labitalia) - Nell'ambito del processo di implementazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), previsto dal Testo unico in materia di salute e sicurezza, il direttore generale dell', Andrea Tardiola, e il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano, hanno sottoscritto oggi, presso il Conference Center della sededi via Quattro Novembre, alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, unadi durata quinquennale che punta a rendere più efficace, attraverso l'utilizzo di alcune banche, l'attività di vigilanza nell'azione di contrasto aglie alle malattie professionali. In occasione della firma dell'accordo, è stato illustrato, insieme ...