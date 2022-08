Grande Fratello Vip, Signorini svela i retroscena: “Sono l’erede della Ventura” (Di martedì 2 agosto 2022) Simona Ventura ha intervistato Alfonso Signorini e dopo avergli chiesto dei gieffini che entreranno al Grande Fratello Vip 7, l’ha incoronato ‘queen dei reality’. Alfonso ha anche raccontato diversi retroscena sul GF Vip. “Dici che Sono la queen dei reality? Praticamente Sono il tuo erede Ventura. Ho rischiato molto sulla mia pelle, non era facile. Io Sono anche molto incosciente e non mi Sono reso conto dei rischi a cui Sono andato incontro. Certamente non era facile. Ho affrontato tutto con coraggio e non era facile perché il Grande Fratello Vip lo volevo stravolgere e l’ho fatto. Non era facile perché il pubblico da 20 anni era abituato a seguire un programma ... Leggi su biccy (Di martedì 2 agosto 2022) Simonaha intervistato Alfonsoe dopo avergli chiesto dei gieffini che entreranno alVip 7, l’ha incoronato ‘queen dei reality’. Alfonso ha anche raccontato diversisul GF Vip. “Dici chela queen dei reality? Praticamenteil tuo erede. Ho rischiato molto sulla mia pelle, non era facile. Ioanche molto incosciente e non mireso conto dei rischi a cuiandato incontro. Certamente non era facile. Ho affrontato tutto con coraggio e non era facile perché ilVip lo volevo stravolgere e l’ho fatto. Non era facile perché il pubblico da 20 anni era abituato a seguire un programma ...

