Ferrari | trimestre da record Portofino e F8 le preferite | e a settembre debutta la Purosangue

(Di martedì 2 agosto 2022) In pista c’è ancora da trovare la quadra, ma sul versante del prodotto e su quello finanziario lasembra cavarsela decisamente meglio. La presentazione odierna dei risultati finanziari del secondo(e del primo semestre 2022) ha evidenziato il buono stato di salute di Maranello: a fronte di consegne complessive pari a 3.455 vetture (+28,7%), i ricavi netti sono a quota 1.291 milioni, in aumento del 24,9%. Anche l’ebitda registra una netta crescita, 446 milioni (+15,5%), mentre gli utili netti sono pari a 251 milioni. “prosegue una fase di forte crescita, con risultati trimestraliin termini di ricavi, EBITDA e EBIT. La qualità dei primi sei mesi e la robustezza del nostro business ci permettono di rivedere al rialzo la guidance per il 2022 su tutte le metriche. Anche la presa ordini ...

Il colosso automobilistico italiano ha chiuso il secondo trimestre del 2022 con un utile netto di 251 milioni di euro, del 22% superiore rispetto allo stesso periodo nel 2021. Lo ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, rispondendo alle domande degli analisti durante la presentazione dei conti del secondo trimestre 2022 della Casa di Maranello.