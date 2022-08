Elezioni, nel patto Pd-Azione il no ai leader di partito nei collegi uninominali. Ma Letta salva Di Maio: “Diritto di tribuna nelle nostre liste” (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo giorni di battibecchi estenuanti, la fumata bianca è arrivata. Sotto forma di un accordo tra Pd e Azione/+Europa che recepisce tutti i diktat di Carlo Calenda: no ai leader “divisivi” e agli ex 5 stelle nei collegi uninominali, sì all’agenda Draghi e ai rigassificatori, impegno a modificare reddito di cittadinanza e bonus 110%. E un patto sulle candidature che è un trionfo per l’ex ministro dello Sviluppo economico: al netto dei (pochi) uninominali che andranno a Sinistra italiana ed Europa verde, ben il 30% dei posti verrà attribuito ai candidati di Azione e +Europa, contro il 70% del Pd. Un’ipervalutAzione che il cartello liberale è riuscito a ottenere “pompando” i sondaggi che gli attribuiscono tra il 6% e il 7% dei voti (contro il 23% dei dem) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo giorni di battibecchi estenuanti, la fumata bianca è arrivata. Sotto forma di un accordo tra Pd e/+Europa che recepisce tutti i diktat di Carlo Calenda: no ai“divisivi” e agli ex 5 stelle nei, sì all’agenda Draghi e ai rigassificatori, impegno a modificare reddito di cittadinanza e bonus 110%. E unsulle candidature che è un trionfo per l’ex ministro dello Sviluppo economico: al netto dei (pochi)che andranno a Sinistra italiana ed Europa verde, ben il 30% dei posti verrà attribuito ai candidati die +Europa, contro il 70% del Pd. Un’ipervalutche il cartello liberale è riuscito a ottenere “pompando” i sondaggi che gli attribuiscono tra il 6% e il 7% dei voti (contro il 23% dei dem) ...

