Elezioni: Calenda, 'pienamente soddisfatti da accordo raggiunto' (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Siamo pienamente e totalmente soddisfatti del testo sottoscritto". Così Carlo Calenda in conferenza stampa con Enrico Letta e Benedetto Della Vedova.

