Don Matteo 14, i protagonisti lasciano. Giannetta e Lastrico: "Basta" (Di martedì 2 agosto 2022) Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico dicono addio a Don Matteo? Le indiscrezioni sulla quattordicesima stagione A breve andrà in onda su Rai Uno la quattordicesima stagione di Don Matteo, storica serie tv che da moltissimi anni appassiona moltissimi telespettatori. Tantissimi sono stati i cambiamenti e i colpi di scena fino ad ora, a quanto pare nella prossima edizione i fan dovranno fare i conti con importanti addii. Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta (Screenshot da Instagram)Nuovi personaggi faranno parte del cast dell'amatissima serie tv, alcuni protagonisti però potrebbero abbandonare, di chi si tratta? Di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, nei panni del capitano Anna Olivieri e del ...

