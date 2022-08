Colpo di scena in Rai | salta la messa in onda di un attesissimo programma

(Di martedì 2 agosto 2022) Un vero e propriodiha colpito i palinsesti Rai, con unattesisssimo che sembra essereto: cos’è successo in queste ore. Nuovodiin casa Rai, con unche èto sconvolgendo tutta lazione della televisione statale. Sembrano esserci problemi per la nuova trasmissione: scopriamo cosa sta L'articolo proviene da Inews24.it.

Agenzia_Ansa : Nuovo colpo di scena nella gestione delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25. Il controllo torna nelle mani d… - RaiNews : Colpo di scena sull'A24 ed A25, Consiglio di stato: 'scongiurare cedimenti strutturali' - FaralliGabriele : @alfredoferrante Senza via di scampo, un colpo di scena dietro l’altro - LuciaLaVita1 : RT @ManuPalo67: Autostrade, il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar. Nuovo colpo di scena: A24 e A24 tornano ad Anas di @LaNotiz… - infoitsport : Calciomercato, colpo di scena per l’ex Juventus -

Fortementein.com

Capitanata dalla splendida Benedetta Parodi, padrona di casa al timone della conduzione dal debutto dell'amato show, la nuova edizione del talent comincia già con undiannunciato qualche ...Possibile quindi che alla fine di The Kang Dynasty ci aspetti undiincredibile ( à la schiocco di Thanos) per cui Doctor Doom ucciderà il Conquistatore e si ergerà come minaccia ... Stranger Things, il colpo di scena della quinta stagione potrebbe cambiare completamente il suo villain Un vero e proprio colpo di scena ha colpito i palinsesti Rai, con un programma attesisssimo che sembra essere saltato: cos’è successo in queste ore. Nuovo colpo di scena in casa Rai, con un programma ...L’arresto di uno dei volti più amati de Il paradiso delle signore 7 ha creato scompiglio fra i fan, che forse non si aspettavano l’epilogo che suggerisce una foto trapelata dal set delle riprese della ...