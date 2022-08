Carlo C e la borghesia che non c’è (Di martedì 2 agosto 2022) Per carità, lungi da me andare a caccia di giustificazioni di comodo. Però la decisione di Carlo Calenda di legarsi al Pd (più tutto il resto) in un accordo politico-elettorale non è solo figlia del calcolo di opportunità del fondatore di Azione e dei suoi compagni di avventura di +Europa. Essa è figlia di una debolezza che viene da lontano e che continua a manifestarsi con puntuale precisione ad ogni passaggio decisivo della nostra vita politica ed istituzionale. È la debolezza della nostra borghesia, spesso pavida, egoista e molto calcolatrice. Certo, la globalizzazione ha dato mazzate a questa tribù, quasi sempre figlia di un mondo di commercio e piccola industria che ha molto sofferto negli ultimi decenni. Però questa nostra borghesia, al nord come al sud, si è specializzata da tempo nelle scelte non-riformiste, nella passione per ... Leggi su formiche (Di martedì 2 agosto 2022) Per carità, lungi da me andare a caccia di giustificazioni di comodo. Però la decisione diCalenda di legarsi al Pd (più tutto il resto) in un accordo politico-elettorale non è solo figlia del calcolo di opportunità del fondatore di Azione e dei suoi compagni di avventura di +Europa. Essa è figlia di una debolezza che viene da lontano e che continua a manifestarsi con puntuale precisione ad ogni passaggio decisivo della nostra vita politica ed istituzionale. È la debolezza della nostra, spesso pavida, egoista e molto calcolatrice. Certo, la globalizzazione ha dato mazzate a questa tribù, quasi sempre figlia di un mondo di commercio e piccola industria che ha molto sofferto negli ultimi decenni. Però questa nostra, al nord come al sud, si è specializzata da tempo nelle scelte non-riformiste, nella passione per ...

