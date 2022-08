Calciomercato Cremonese, priorità alla difesa per Alvini: le ultime (Di martedì 2 agosto 2022) La Serie A si prepara ai nastri di partenza e le squadre si affrettano a completare i propri organici. Tra queste la Cremonese, vigile sul Calciomercato alla ricerca dei giusti colpi che possano garantire a mister Alvini una squadra competitiva. I grigiorossi hanno già fatto registrare alcune entrate interessanti, come quella di Ghiglione dal Genoa, Milanese dalla Roma e Okereke dal Venezia. Buoni innesti, ma non sufficienti, tuttavia, per tentare di raggiungere una salvezza tranquilla. Per questo motivo, il direttore sportivo Simone Giacchetta sarebbe al costante lavoro per tentare di colmare le lacune della rosa. Il mercato del club lombardo, in questo momento, parrebbe concentrato maggiormente sulla difesa. La società, infatti, vorrebbe consegnare al proprio tecnico una squadra più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022) La Serie A si prepara ai nastri di partenza e le squadre si affrettano a completare i propri organici. Tra queste la, vigile sulricerca dei giusti colpi che possano garantire a misteruna squadra competitiva. I grigiorossi hanno già fatto registrare alcune entrate interessanti, come quella di Ghiglione dal Genoa, Milanese dRoma e Okereke dal Venezia. Buoni innesti, ma non sufficienti, tuttavia, per tentare di raggiungere una salvezza tranquilla. Per questo motivo, il direttore sportivo Simone Giacchetta sarebbe al costante lavoro per tentare di colmare le lacune della rosa. Il mercato del club lombardo, in questo momento, parrebbe concentrato maggiormente sulla. La società, infatti, vorrebbe consegnare al proprio tecnico una squadra più ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @USCremonese, pronta offerta per #Ozkacar del @OL. Sul difensore ci sono anche… - VoceGiallorossa : ?? Diversi club su Calafiori, rifiutata la Cremonese #ASRoma #calciomercato - ProfidiAndrea : ?? #Cremonese, il prossimo colpo è un'idea dal #Lione: in arrivo la proposta Secondo Sky il club sta preparando un… - Cedric77160 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @USCremonese, pronta offerta per #Ozkacar del @OL. Sul difensore ci sono anche @HellasVeronaFC e @Bf… - oetl : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @USCremonese, pronta offerta per #Ozkacar del @OL. Sul difensore ci sono anche @HellasVeronaFC e @Bf… -