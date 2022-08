Cagliari | ecco la decisione di Rog per il suo futuro

CentotrentunoC : #Cagliari ?? Ufficializzate le date e gli orari dal 4° al 6° turno di #SerieBKT ?? Ecco quando giocheranno i rossobl… - UnicaRadio : Ecco la nostra sede di Unica Radio sistemata con le telecamere sulle pareti!?? ?? Ci stiamo preparando per la nuova… - Calcio_Casteddu : ? #Pereiro in bilico ?? Spunta un'alternativa ? Ecco quale #Cagliari #CagliariCalcio - lupebasket : In attesa del calendario di #TechfindSerieA1 che sarà ufficializzato domani, ecco le sfide dell' #OpeningDay: a Cag… - anzini_manuel : @ChickenMcFabbra @GaloppiGabriele @RigoliAndrea @AlfredoPedulla Lo vedi che allora ho ragione? Avete fatto già i f… -

Saltato il trasferimento di Marko Rog, che avrebbe potuto lasciare ilperchè è saltato l'addio ai rossoblù Il calciomercato, si sa, può essere sempre imprevedibile: dai colpi più inaspettati possono crollare trattative a un passo dalla firma. Questo è, ...Il Benevento giocherà due gare alle 14 contro Venezia e, per poi essere impegnato nell'anticipo di venerdì 16 settembre in casa del Brescia in notturna.il programma per la Strega: ...La stagione 2022-2023 della Pallacanestro Varese prenderà il via ufficialmente venerdì 19 agosto. Sarà questa la data in cui i ragazzi di coach Brase ...Mauro Icardi potrebbe concretamente tornare in Italia al Monza: in Francia non hanno alcun dubbio sul futuro dell’argentino Stando a quanto riferito da L’Equipe, Mauro Icardi sarebbe pronto a tornare ...