Big Tech, Google sconfitta in tribunale: battaglia sull’antitrust (Di martedì 2 agosto 2022) È a suo modo una sconfitta “storica” per un gigante della Silicon Valley. Un tribunale distrettuale federale della California venerdì scorso ha rigettato la richiesta di archiviazione presentata da Google (Alphabet, Inc:) nell’ambito della causa presentata da Rumble, piattaforma di video online canadese, concorrente di YouTube. Secondo la società con sede a Toronto, molto apprezzata InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 2 agosto 2022) È a suo modo una“storica” per un gigante della Silicon Valley. Undistrettuale federale della California venerdì scorso ha rigettato la richiesta di archiviazione presentata da(Alphabet, Inc:) nell’ambito della causa presentata da Rumble, piattaforma di video online canadese, concorrente di YouTube. Secondo la società con sede a Toronto, molto apprezzata InsideOver.

fattoquotidiano : Con la guerra arriva la rivincita dei big del petrolio: nelle tasche degli azionisti 23 miliardi in tre mesi. E in… - LukeHey96346144 : RT @MilanoFinanza: I piccoli investitori riprendono a comprare le big tech - MilanoFinanza : I piccoli investitori riprendono a comprare le big tech - romi_andrio : RT @petergomezblog: Con la guerra arriva la rivincita dei big del petrolio: nelle tasche degli azionisti 23 miliardi in tre mesi. E in Bors… - AdryLuc13 : Con la guerra arriva la rivincita dei big del petrolio: nelle tasche degli azionisti 23 miliardi in tre mesi. E in… -

Il rendimento di $1.000 investiti 10 anni fa Il rendimento di 1.000 dollari investiti dieci anni fa Nella speciale top ten la fanno da padrone le big tech con una sola eccezione e non di poco conto, il Bitcoin . Nike unico brand di ... Pil e Fed non fermano i listini, giù i tassi. Se Meta delude (per questioni principalmente di 'business') e se Wallmart segnala l'indebolimento dei consumi, dall'altro lato big tech come Apple, e Amazon hanno evidenziato una certa capacità di ... Il Sole 24 ORE Adesso TikTok vuole diventare Spotify Il social cinese ha registrato il marchio TikTok Music negli Stati Uniti: è il preludio al lancio di una nuova app di streaming musicale Pil e Fed non fermano i listini, giù i tassi. MERCATO AZIONARIOLa positività della scorsa settimana (che era stata capace di riportare l’S&P 500 appena sotto quota 4.000) è continuata anche in questa ottava, nonostante vi fossero elementi capaci ... Il rendimento di 1.000 dollari investiti dieci anni fa Nella speciale top ten la fanno da padrone lecon una sola eccezione e non di poco conto, il Bitcoin . Nike unico brand di ...Se Meta delude (per questioni principalmente di 'business') e se Wallmart segnala l'indebolimento dei consumi, dall'altro latocome Apple, e Amazon hanno evidenziato una certa capacità di ... Ecco perché i conti trimestrali «spaccano» Big Tech Il social cinese ha registrato il marchio TikTok Music negli Stati Uniti: è il preludio al lancio di una nuova app di streaming musicaleMERCATO AZIONARIOLa positività della scorsa settimana (che era stata capace di riportare l’S&P 500 appena sotto quota 4.000) è continuata anche in questa ottava, nonostante vi fossero elementi capaci ...