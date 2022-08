Agli Us Open solo se vaccinati, Djokovic: “Aspetto di sapere” (Di martedì 2 agosto 2022) Per giocare gli Us Open a New York è richiesta ai tennisti la vaccinazione. Si apre il problema per Novak Djokovic. Il campione serbo, che non si è mai sottoposto alla profilassi anti Covid, scrive su Instagram: “Volevo solo prendermi un momento e dire a tutti voi quanto sono grato di vedere così tanti messaggi di sostegno e amore da tutto il mondo in questi giorni. Non me lo aspettavo, ed è per questo che mi sembra cosi è strabiliante. Volevo solo dirvi grazie”. “È speciale che le persone si appassionino alla mia carriera nel tennis in un modo così amorevole, e desiderino che continui a competere – prosegue a scrivere – mi sto preparando come se potessi competere, mentre Aspetto di sapere se c’è spazio per me per viaggiare negli Stati Uniti. Dita incrociate”. Visualizza ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 2 agosto 2022) Per giocare gli Usa New York è richiesta ai tennisti la vaccinazione. Si apre il problema per Novak. Il campione serbo, che non si è mai sottoposto alla profilassi anti Covid, scrive su Instagram: “Volevoprendermi un momento e dire a tutti voi quanto sono grato di vedere così tanti messaggi di sostegno e amore da tutto il mondo in questi giorni. Non me lo aspettavo, ed è per questo che mi sembra cosi è strabiliante. Volevodirvi grazie”. “È speciale che le persone si appassionino alla mia carriera nel tennis in un modo così amorevole, e desiderino che continui a competere – prosegue a scrivere – mi sto preparando come se potessi competere, mentredise c’è spazio per me per viaggiare negli Stati Uniti. Dita incrociate”. Visualizza ...

