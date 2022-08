Adesso TikTok vuole diventare Spotify (Di martedì 2 agosto 2022) Considerando il legame intrinseco tra la musica e TikTok, non sarebbe poi così sorprendente se il colosso cinese lanciasse una propria app di streaming musicale. Dev'essere stato lo stesso ragionamento che ha fatto ByteDance, la multinazionale che tira i fili dietro al social di riferimento per il mondo dei video, quando ha registrato il marchio TikTok Music negli Stati Uniti. Un brevetto che potrebbe far nascere un'app parallela – o più probabilmente un abbonamento all'interno di TikTok stessa – per scaricare, ascoltare o condividere musica con amici e parenti. Consentirebbe inoltre agli utenti di creare, condividere e consigliare playlist, commentare musica, nonché audio e video in live streaming. Immagina Spotify o Amazon Music costruita dentro al social con (ipotizziamo) un piano gratuito con pubblicità per ... Leggi su gqitalia (Di martedì 2 agosto 2022) Considerando il legame intrinseco tra la musica e, non sarebbe poi così sorprendente se il colosso cinese lanciasse una propria app di streaming musicale. Dev'essere stato lo stesso ragionamento che ha fatto ByteDance, la multinazionale che tira i fili dietro al social di riferimento per il mondo dei video, quando ha registrato il marchioMusic negli Stati Uniti. Un brevetto che potrebbe far nascere un'app parallela – o più probabilmente un abbonamento all'interno distessa – per scaricare, ascoltare o condividere musica con amici e parenti. Consentirebbe inoltre agli utenti di creare, condividere e consigliare playlist, commentare musica, nonché audio e video in live streaming. Immaginao Amazon Music costruita dentro al social con (ipotizziamo) un piano gratuito con pubblicità per ...

pinkspacedude : In pratica adesso su TikTok c’è questo filone di video in cui si simulano messaggi di mamme prendendole per il culo… - AuroraLittleSun : @PaganoCamillo ???? sei la stessa persona di TikTok giusto? Adesso ricordo ???? - Arimic_ : @ladradi_vento @sometimes_c Su yt stanno un po' scomparendo tutte, adesso ci sono le coppie di tiktok?? - IFattidelLane : #piùFATTIpertutti. ????®????? Adesso non avevate più scuse per non seguirci … siamo #ovunquemente. #Sito #Blog… - hyunicmaronnfai : @chansheartt vabb una delle canzoni più belle di liberato stop peccato che adesso se n’è appropriata TikTok?? -

Come vestirsi ad agosto 2022 5 outfit estivi versatili ... proprio adesso Ecco 5 outfit per passare l'unica prova che non può fallire nell'agosto 2022: ... Il look del giorno, un paio di romantici shorts in pizzo per le sere d'estate TikTok trend: Barbiecore ... Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano/ 'Quando mi farà la proposta...' Per adesso viviamo giorno per giorno ". E aveva aggiunto: " Io e Pier siamo fortunati, il nostro ... Infine Giulia ha pubblicato un video su TikTok, scrivendo: " Quando prendi il terzo bouquet ma non è ... GQ Italia Adesso TikTok vuole diventare Spotify Il social cinese ha registrato il marchio TikTok Music negli Stati Uniti: è il preludio al lancio di una nuova app di streaming musicale "Myss Keta, portaci a put*ane". E la cantante minaccia di lasciare il palco: il video Il caso ricorda un po' quello accaduto ad Elettra Lamborghini, che due mesi fa si è trovata a cacciare dal suo concerto alcuni spettatori a seguito di offese ("Tr*ia", le avevano urlato). E adesso anc ... ... proprioEcco 5 outfit per passare l'unica prova che non può fallire nell'agosto 2022: ... Il look del giorno, un paio di romantici shorts in pizzo per le sere d'estatetrend: Barbiecore ...Perviviamo giorno per giorno ". E aveva aggiunto: " Io e Pier siamo fortunati, il nostro ... Infine Giulia ha pubblicato un video su, scrivendo: " Quando prendi il terzo bouquet ma non è ... Adesso TikTok vuole diventare Spotify Il social cinese ha registrato il marchio TikTok Music negli Stati Uniti: è il preludio al lancio di una nuova app di streaming musicaleIl caso ricorda un po' quello accaduto ad Elettra Lamborghini, che due mesi fa si è trovata a cacciare dal suo concerto alcuni spettatori a seguito di offese ("Tr*ia", le avevano urlato). E adesso anc ...