Vuelta a Burgos 2022 | i favoriti | Hindley e Almeida i più attesi | occhio ai giovani spagnoli Rodriguez e Ayuso C’è Nibali

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 agosto 2022) Un piccolo antipasto di ciò che sarà tra qualche settimana. Per preparare al meglio ladi Spagna alcuni dei protagonisti si presentano, sempre in terra iberica, ma allache scatterà domani, con in programma cinque tappe. Andiamo a scoprire i possibili. Vuol tornare ad essere protagonista dopo l’impresa al Giro d’Italia Jai: l’australiano della Bora-hansgrohe è a caccia della miglior condizione per giocarsi anche la Maglia Rossa. A sfidarlo la coppia d’assi di: Juan(UAE Emirates, con lui spazio anche al portoghese Joao), di recente vincitore al Circuito de Getxo, e Carlos(Ineos Grenadiers), campione nazionale e super alla Clasica di San ...