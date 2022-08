Una Vita non va in onda oggi, 1 agosto, perché? Mediaset spiazza tutti e mette in panchina la soap (Di lunedì 1 agosto 2022) Una Vita non va in onda oggi, 1 agosto, e lo stesso succederà nei prossimi giorni. Alla fine Mediaset ha deciso di rimandare la soap spagnola e metterla in panchina in vista dell’inverno. La soap che per anni è stata sorella de Il Segreto, ha saputo ritagliarsi una nutrita fetta di pubblico, quella che adesso dovrà dirgli addio. Qualcuno la chiama pausa estiva, altri ancora la chiamano quiete prima della tempesta, fatto sta che Una Vita non va in onda oggi, 1 agosto, e farà lo stesso per quasi tutto il mese di agosto spingendo la rete a raddoppiare l’appuntamento con Beautiful per riempire il vuoto che rimarrà nel palinsesto. Una ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Unanon va in, 1, e lo stesso succederà nei prossimi giorni. Alla fineha deciso di rimandare laspagnola erla inin vista dell’inverno. Lache per anni è stata sorella de Il Segreto, ha saputo ritagliarsi una nutrita fetta di pubblico, quella che adesso dovrà dirgli addio. Qualcuno la chiama pausa estiva, altri ancora la chiamano quiete prima della tempesta, fatto sta che Unanon va in, 1, e farà lo stesso per quasi tutto il mese dispingendo la rete a raddoppiare l’appuntamento con Beautiful per riempire il vuoto che rimarrà nel palinsesto. Una ...

TeresaBellanova : Conte, Salvini e Berlusconi hanno mandato a casa Draghi. Abbiamo a disposizione una sola strada per sconfiggere l’… - antoniospadaro : Gesù spezza la logica dell’accumulo del capitale. La realizzazione di una vita non ha a che fare con la sicurezza d… - AnnalisaChirico : Nella vicenda di Alika c’è il dramma di una vita che non c’è più, e il dramma di un interrogativo: che cosa siamo d… - Blowjoint : Il rapporto di metà anno sulle condizioni di detenzione in Italia stilato da @AntigoneOnlus è l'ennesima istantanea… - fendente1 : RT @LNDC_NAZIONALE: ?? Disseta un randagio, salva una vita! ??Lasciare una ciotola d’acqua fuori dalla porta della propria casa o del proprio… -