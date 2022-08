Tennis, Jannik Sinner è decimo nella classifica mondiale Atp (Di lunedì 1 agosto 2022) Stabile Jannik Sinner con la maglia numero 10 in Top Ten. Il fuoriclasse azzurro ieri sera ha battuto lo spagnolo Alcaraz in una finale dominata con personalità all’Atp di Umago 250 (leggi qui). E allora nella nuova settimana entrante l’altoatesino si conferma decimo. Matteo Berrettini è 14esimo e Sinner si presenta come l’unico italiano nella classifica mondiale Atp. Primo è il russo Daniil Medvedev con oltre 7000 punti, dietro di lui c’è Alexander Zverev, poi Rafael Nadal terzo. Carlos Alcaraz è quarto e poi quinto è Stefano Tsitsipas. Novak Djokovic è sesto e Casper Ruud settimo. Andrey Rublev è ottavo e Felix Auger-Aliassime nono. decimo ecco Jannik ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 1 agosto 2022) Stabilecon la maglia numero 10 in Top Ten. Il fuoriclasse azzurro ieri sera ha battuto lo spagnolo Alcaraz in una finale dominata con personalità all’Atp di Umago 250 (leggi qui). E alloranuova settimana entrante l’altoatesino si conferma. Matteo Berrettini è 14esimo esi presenta come l’unico italianoAtp. Primo è il russo Daniil Medvedev con oltre 7000 punti, dietro di lui c’è Alexander Zverev, poi Rafael Nadal terzo. Carlos Alcaraz è quarto e poi quinto è Stefano Tsitsipas. Novak Djokovic è sesto e Casper Ruud settimo. Andrey Rublev è ottavo e Felix Auger-Aliassime nono.ecco...

