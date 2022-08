Sport in tv oggi (lunedì 1° agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 1 agosto 2022) Un nuovo mese e una nuova settimana di Sport ha inizio in questo lunedì 1° agosto. Necessario riordinare le idee e ripartire. Tanto tennis su questi schermi con molteplici tornei sparsi per tutto il mondo. L’interesse non mancherà per comprendere quali saranno i risultati. Interesse, poi, ce ne sarà molto per l’inizio dei Mondiali U20 di atleti leggera a Cali (Colombia). In terra sudamericana i giovani campioni vorranno mostrare segnali di vitalità e in casa Italia c’è voglia di stupire e di far vedere che il movimento è andato oltre le magie di Tokyo 2020. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi, lunedì 1° ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Un nuovo mese e una nuova settimana diha inizio in questo1°. Necessario riordinare le idee e ripartire. Tanto tennis su questi schermi con molteplici tornei sparsi per tutto il mondo. L’interesse non mancherà per comprendere quali saranno i risultati. Interesse, poi, ce ne sarà molto per l’inizio dei Mondiali U20 di atleti leggera a Cali (Colombia). In terra sudamericana i giovani campioni vorranno mostrare segnali di vitalità e in casa Italia c’è voglia di stupire e di farche il movimento è andato oltre le magie di Tokyo 2020. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in1° ...

berlinste : RT @parallelecinico: 'Vorrei essere ricordato per le battaglie per i diritti civili', diceva il più vincente nella storia dello sport ameri… - MgraziaT : RT @JohannesBuckler: Bill Russell oggi ci ha lasciato all'età di 88 anni. Bill non è stato solo uno dei più grandi giocatori di tutti i te… - DmAmedeo : RT @parallelecinico: 'Vorrei essere ricordato per le battaglie per i diritti civili', diceva il più vincente nella storia dello sport ameri… - OA_Sport : SPORT IN TV - Nuovo mese e nuova settimana che inizia: la guida completa per non perdersi proprio nulla! - 9Roby11 : RT @parallelecinico: 'Vorrei essere ricordato per le battaglie per i diritti civili', diceva il più vincente nella storia dello sport ameri… -