Skriniar, quando un idolo è in scadenza: dentro la trattativa per il rinnovo (Di lunedì 1 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdirevuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

FBiasin : #Bastoni (Gazza): - #Skriniar? Siamo perfettamente integrati. Spero che resti. - Io? Mai avuto dubbi, qui ho tutto… - sportli26181512 : Skriniar, quando un idolo è in scadenza: dentro la trattativa per il rinnovo: Skriniar, quando un idolo è in scaden… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Skriniar, quando un idolo è in scadenza: dentro la trattativa per il rinnovo #inter #calciomercato - Commenti_sparsi : @GBorzillo Da qui a giugno 2023 ci sarà una cessione importante. Meglio farla ora piuttosto che alla fine del pross… - Gazzetta_it : Skriniar, quando un idolo è in scadenza: dentro la trattativa per il rinnovo #inter #calciomercato -