Pescara | sparatoria in centro fuori dal bar | un morto e un ferito gravissimo | killer in fuga

(Di lunedì 1 agosto 2022) Quattro colpi di pistola in sequenza, almeno due vanno a segno. Una persona resta a terra senza vita e un?altra verrà trasportata di lì a poco in gravissime condizioni...

Agenzia_Ansa : È di almeno un morto il bilancio provvisorio di una sparatoria davanti ad un bar di Pescara: a terra, oltre la zona… - ilpost : C’è stata una sparatoria in centro a Pescara: una persona è morta e un’altra è stata ferita - SkyTG24 : Sparatoria in centro a Pescara: un morto e un ferito grave - telodogratis : Sparatoria nel centro di Pescara, un morto e un ferito - dipaola_antonio : RT @Agenzia_Ansa: È di almeno un morto il bilancio provvisorio di una sparatoria davanti ad un bar di Pescara: a terra, oltre la zona recin… -

Leggi anche >fuori da un bar del centro: un morto e un ferito grave. Killer in fuga Le indagini Ma da quel giorno è trascorso tanto tempo e le indagini poco approfondite condotte ...Un morto e un ferito. E' il bilancio di unaall'esterno di un bar sulla strada parco, a. Dopo l'agguato, secondo quanto riportato daNews, l'aggressore si sarebbe dato alla fuga a bordo di uno scooter, forse insieme a ...Dopo l'agguato è scattata la caccia all'uomo che si sarebbe allontanato dal bar a bordo di uno scooter guidato da un complice ...Il fatto è avvenuto in una zona residenziale a poche centinaia di metri dal centro della città, vicino ad un parco. Il ferito è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara in condizioni dispe ...