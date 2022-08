Ostia | crolla un grosso albero sulla strada in prossimità dell’attraversamento pedonale

(Di lunedì 1 agosto 2022). Undi grosse dimensioni, un pino, è completamenteto in, riversandosi sul marciapiede. Paura per gli astanti che lo hanno visto riversarsi al suolo indi un attraversamento. Leggi anche:, terribile incidente nella notte: scontro tra tre auto, una si ribaltainad(Foto) Il fatto è accaduto nelle ultime ore, all’altezza di Viale del Lido, oltre al danno alla momentanea inagibilità della, per fortuna, nient’altro. Nessuna persona coinvolta e nessun ferito. Solamente un segnale, forse, per una manutenzione e monitoraggio più costanti. Foto di Donatella Santi su Il Corriere della Città.

