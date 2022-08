Nichelle Nichols | addio al tenente Uhura di Star Trek | chi è il figlio attore Kyle

(Di lunedì 1 agosto 2022) Si è spenta all’età di 89 anni l’attrice americana, famosa per aver interpretato ilUhara nella serie tv degli anni ’60. La morte dell’artista, il cui vero nome era Grace Dell, è stata confermata dalJohnson, che ne ha dato la notizia su Facebook., che ha abbattuto i pregiudizi razziali È scomparsa a 89 anni, attrice americana che ha raggiunto la notorietà interpretando ildelle comunicazioninella serie televisiva degli anni ’60. È stato il...

disinformatico : Ci ha lasciato Nichelle Nichols, la tenente Uhura di Star Trek / - ilpost : È morta a 89 anni Nichelle Nichols, la tenente Uhura di “Star Trek” - LaStampa : È morta Nichelle Nichols, la tenente Uhura di Star Trek - SecolodItalia1 : Addio a Nichelle Nichols, tenente Uhura in Star Trek: tra i suoi primi fan c’era Martin Luther King (video)… - CinziaCiuffci : RT @disinformatico: Ci ha lasciato Nichelle Nichols, la tenente Uhura di Star Trek / -

Si è spenta all'età di 89 anni l'attrice americana, famosa per aver interpretato il tenente Uhara nella serie tv degli anni '60 Star Trek . La morte dell'artista, il cui vero nome era Grace Dell, è stata confermata dal figlio,...è morta: l'attrice - iconica interprete del tenente Uhura in Star Trek - si è spenta all'età di 89 ...Aveva 89 anni. Icona dell’emancipazione femminile e dei neri americani, aveva anche collaborato con la NASA al reclutamento di astronauti di colore - Leggi tutto l'articolo e guarda le foto su Fantasc ...Il mondo del cinema piange Nichelle Nichols: l'attrice che ha interpretato Uhura in Star Trek è scomparsa a 89 anni.