Napoli, gli ultras contro De Laurentiis: ‘Stai lucrando sulla nostra passione!’ (Di lunedì 1 agosto 2022) Oggi il Napoli compie 96 anni dalla sua nascita. Diversi i festeggiamenti, a partire dai messaggi sui social da parte della società partenopea,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Oggi ilcompie 96 anni dalla sua nascita. Diversi i festeggiamenti, a partire dai messaggi sui social da parte della società partenopea,...

sscnapoli : ?? Allenamento mattutino per gli azzurri. Personalizzato in campo per Kim ?? ?? - mirkocalemme : #Cristiano ha ribadito al #ManUtd l'intenzione di andarsene. L'#Atleti è in cima alla sua lista, ma l'operazione (f… - cmdotcom : #Napoli, gli ultras contro #DeLaurentiis: ‘Stai lucrando sulla nostra passione!’ - FraNapoli93 : RT @MGuardasole: ?? ULTRAS NAPOLI all’esterno dell’hotel degli azzurri a Rivisondoli ?? Cori, fumogeni e tanta polizia. Gli ultras partenope… - Compabele : RT @MGuardasole: ?? ULTRAS NAPOLI all’esterno dell’hotel degli azzurri a Rivisondoli ?? Cori, fumogeni e tanta polizia. Gli ultras partenope… -