Minaccia avventore a colpi di pistola rubata | arrestato 72enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 agosto 2022) Aprilia. Trovato con unache aveva utilizzato perre un cliente all’interno di un’attività commerciale. Ma i suoi giochi adesso sono finiti. È stato infattiquesta mattina un uomo di 72 anni già noto per precedenti in materia di spaccio di stupefacenti. Leggi anche: Rapito mentre va al lavoro, sequestrato e picchiato per 5 ore: “Pagate subito”, l’estorsione con l’ombra della mafiacliente con una: i fatti Hato con tanto diun cliente di un’attività commerciale. Circostanza questa che costerà all’accusa diaggravata ma non solo. L’uomo infatti è stato trovato in possesso di arma comune da sparo peraltroe dovrà ...